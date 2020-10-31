Степанов просит штрафовать за нарушение масочного режима

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов просит народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер. Об этом Степанов заявил на брифинге в субботу, 31 октября.

Степанов уточнил, что в Украине нет достаточной системы контроля исполнения карантинных мер.

"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок", заявил глава Минздрава.

По его словам, в документе четко определено, какой штраф предусмотрен за не ношение масок в соответствующих заведениях и сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к спикеру ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID", резюмировал Степанов.

Законопроект предусматривает, что контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

Министр также добавил, что законопроект был разработан Министерством юстиции, но для Минздрава он очень важен.