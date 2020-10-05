Степанов раскритиковал харьковскую городскую власть из-за концерта Поляковой

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал власти Харькова из-за проведения в городе 3 октября концерта ко Дню учителя во время карантина.

На брифинге Степанов подчеркнул, что самое большое количество подтвержденных случаев СOVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в Харьковской области - 446, в том числе в самом Харькове 285.

"Харьков, который каждый день устанавливает антирекорды. Для местной власти было очень важно провести этот концерт? Конечно, у нас же главное не здоровье граждан, а выборы. Поэтому обязательно надо было провести этот концерт, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю или 10 дней. Это такая логика у местных властей?" - заявил Степанов.

Как сообщалось, в Новобаварском районе Харькова несмотря на ограничения "оранжевой зоны" 3 октября провели концерт ко Дню учителя, на котором выступала певица Оля Полякова. Полиция расследует нарушения карантина.