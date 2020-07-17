Степанов рассказал, когда ЕС откроет для украинцев свои границы

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что ЕС откроет свои границы для украинских граждан только тогда, толи эпидситуация в нашей стране будет отвечали европейским показателям — не более 460-480 случаев в день на протяжении двух недель.
Сейчас динамика распространения коронавируса превышает европейские нормы, поэтому границы ЕС для нас по-прежнему закрыты.
«Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460−480 заболевших, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС», — заявил глава Минздрава.
Степанов в очередной раз подтвердил то, что сегодняшняя эпидситуация в стране не позволяет полного выхода из карантина, поэтому после 31 июля он будет продлен еще на месяц.