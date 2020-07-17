Степанов рассказал, когда ЕС откроет для украинцев свои границы

17 июля 2020 г. 12:21
Источник: ZN.UA
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Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что ЕС откроет свои границы для украинских граждан только тогда, толи эпидситуация в нашей стране будет отвечали европейским показателям — не более 460-480 случаев в день на протяжении двух недель.

Сейчас динамика распространения коронавируса превышает европейские нормы, поэтому границы ЕС для нас по-прежнему закрыты.

«Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460−480 заболевших, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС», — заявил глава Минздрава.

Степанов в очередной раз подтвердил то, что сегодняшняя эпидситуация в стране не позволяет полного выхода из карантина, поэтому после 31 июля он будет продлен еще на месяц.

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