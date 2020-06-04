Степанов рассказал о причинах новой вспышки коронавируса в Украине

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что основными причинами новой вспышки коронавируса в Украине стало ослабление карантинных мероприятий и несоблюдение гражданами рекомендаций Минздрава. Об этом глава ведомства заявил во время последнего брифинга.

"Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа зараженных, - ред.), но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава", - заявил он.

По его словам, за последние 24 часа больше всего новых инфицированных зафиксировано в Житомирской и Львовской областях, а также в столице – в Киеве.

"За прошедшие сутки было совершено 14 301 тест, из них 10563 - исследование методом ПЦР, а также 3738 ИФА-тестов. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 85, Житомирской области - 53, а также в городе Киев - 77", - сказал Степанов.

По его словам, за время пандемии в Украине 4 888 больных из общего числа зараженных – медицинские работники.