Степанов рассказал, почему во время локдауна запрещено продавать игрушки и одежду

На время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не из-за того, что якобы на них активнее распространяется COVID. Такое решение было принято, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вчера в интернете появились публикации о продаже определенных товаров, которые запрещены на период усиленного карантина.

"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. Во-первых, COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках… Логика тут совсем в другом", - заявил Степанов.

Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета только 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.