Степанов расскзал, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь

Украинцы, которые по меркам Минздрава находятся в "группах риска", смогут бесплатно получать вакцину от коронавируса, когда проверенный препарат будет в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что таких людей будут вакцинировать в первую очередь.

"Я уверен, что хотя бы те группы риска, которые мы определили в стране, мы должны обязательно в первую очередь начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания. Моя задача, чтобы мы вакцинировали прежде всего тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (также вакцинироваться - ред.)", - подчеркнул министр.

Напомним, Европейский Союз выделил 400 млн евро Фонда «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», который обеспечит приобретение в 2 млрд доз вакцины до конца 2021 и Украину отобрали в список участников этой инициативы. Она сможет получить до 8 млн доз вакцины.

По словам Максима Степанова, Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала - начале II квартала (март-апрель) 2021 года.