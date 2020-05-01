Степанов: ситуация позволяет начать смягчение карантина в Украине с 11 мая

Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина в Украине с 11 мая.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы пошли другим путем, чем европейские страны. Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация", - добавил Степанов.

Напомним, несмотря на запреты Кабмина, по состоянию на 1 мая ряд крупных городов уже начал смягчать карантин.

В частности, магазины и парки открываются в Черкассах, Житомире и Днепре.