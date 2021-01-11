Степанов убежден, что носки и футболки можно было купить до локдауна

У украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в понедельник, 11 января.

"То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали. Например, товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты", - сказал Степанов.

По его словам, до 16 дней карантина можно было подготовиться.

"Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - рассказал министр.

Он также отметил, что ему тоже не нравятся введенные ограничения.

"Давайте придерживаться всех карантинных ограничений. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены Правительства, и президент страны", - резюмировал Степанов.