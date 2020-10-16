Степанов: в Украине сейчас еще не пик заболеваемости COVID-19

В Украине сейчас ситуация с коронавирусом не достигла еще своего пика, поэтому страна должна оставаться мобилизованной, а граждане - соблюдать противоэпидемические правила.

Об этом в эфире утреннего шоу "Ранок з Україною” заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям. Мы сейчас должны быть мобилизованы как никогда. Давайте придерживаться правил, давайте докажем, что мы действительно чтим врачей. Это будет такой общеукраинский флешмоб", - сказал глава Минздрава.

Во время эфира, в частности, обсуждали и вопрос вакцины против коронавируса. Максим Степанов отметил, что первыми такую прививку получат люди из группы риска, в частности украинские врачи.

"Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработниках сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они в первую очередь должны быть защищены”, - подытожил Максим Степанов.

Кабинет Министров принял решение по продлению карантинных ограничений до 31 декабря 2020 года, а также утвердил ряд других изменений относительно карантинных ограничений.

За минувшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых заболевших – 5992 человека.