Степанов выступил за введение трехнедельного локдауна по всей Украине

01 декабря 2020 г. 10:10
Источник: Левый берег
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за введение в Украине трехнедельного  локдауна для сбалансирования рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам министра, ситуация с заболеваемостью осложняется обострением по гриппу.

"Нам нужен трехнедельный локдаун, потому что кроме ситуации с «ковидом», которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболеваемости, а чтобы это у нас было сбалансировано", - сказал Степанов.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вариант локдауна нельзя отменять и "вероятность его велика". На это могут влиять показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших и эффективность локдауна выходного дня.

 

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