Стипендии для отличников и гранты на реализацию перспективных проектов: харьковчане получили премии от благотворителей

5 тысяч гривен каждому из харьковских выпускников, которые сдали ВНО на "отлично", а значит, набрали максимальные 200 баллов. Сертификатами будущих студентов наградил народный депутат Украины Александр Фельдман.

Александр Фельдман, народный депутат Украины, основатель Международного благотворительного фонда:

Мы хотели, чтобы ребята, которые показали высочайший уровень знаний, которые имеют сумасшедшую перспективу в жизни, все же помнили о том, что они родились в Харькове, родились в Украине. образование дала наша страна.

Среди основных направлений деятельности фонда и поддержка перспективной молодежи, и реализация социальных инициатив. В рамках акции "Искусство милосердия" первые гранты в размере 100 тысяч гривен уже получили руководители 4 важных проектов.

Ирина Подвойская, руководитель Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом»:

Очень приятно поражена, что не только одни мы проникаемся проблемой помощи животным, а столько людей присоединилось и оказало нам поддержку.



Александр Фельдман, народный депутат Украины, основатель Международного благотворительного фонда:

Мы сегодня сделали тот шаг, чтобы люди поняли, что эта работа для них на всю жизнь. Эти программы - не акции, которые заканчиваются через какое-то количество времени. Это акции, дело, которым нужно заниматься всю жизнь.

Купив лоты - картины известных украинских художников - участники благотворительной акции смогут спасти жизнь животных или помочь детям, которые болеют.