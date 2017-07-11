Стивен Кинг назвал Дональда Трампа «фейковым президентом»

11 июля 2017 г. 13:55
Источник: Корреспондент
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Американский писатель иронично высказался о главе США в Сети.

Культовый американский писатель Стивен Кинг опубликовал в Twitter сообщение, в котором назвал Дональда Трампа "фейковым президентом".

"Новости реальные. Президент фейковый", - высказался автор "Темной башни".

Твит вызвал противоречивую реакцию пользователей. Одни принялись критиковать Кинга, другие же выступили в его защиту.

Известно, что писатель не скрывает своего негативного отношения к американскому президенту. Не так давно Дональд Трамп заблокировал Кинга в Twitter.

 

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