Столкновения на "Барабашово": части задержанных избрали меру пресечения

Киевский райсуд Харькова избрал для части подозреваемых в массовых беспорядках 27 февраля на ТЦ "Барабашово" меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Укринформ.

Так, судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоялось 29 февраля.

Прокуратура подала суду ходатайство о заключении под стражу всех 56 подозреваемых в массовых беспорядках на рынке" Барабашово" 27 февраля, но суд успел рассмотреть ходатайство в отношении только части подозреваемых и не удовлетворил его.

Как добавили в суде, суд избрал для подозреваемых домашний арест с 22:00 до 06:00.

"Сторона обвинения не исключает обжалования этого решения", - отметили в суде, добавив, что дата избрания меры пресечения для других участников происшествия будет назначена дополнительно.

Напомним, утром 27 февраля у ТЦ "Барабашово" произошли столкновения с участием около 100 человек, в том числе, предпринимателей, коммунальщиков и групп охраны. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли 7 травматических пистолетов и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

В результате беспорядков четыре человека были госпитализированы с ожогами глаз, лица, рук и ног. В настоящее время все пострадавшие получили медпомощь и были выписаны домой.

По данным полиции, задержаны 56 участников столкновений на ТЦ "Барабашово", всем им объявлено о подозрении в участии в массовых беспорядках.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины с санкцией лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, 26 февраля на очередной сессии Харьковского горсовета городской голова Геннадий Кернес заявил о начале строительства дороги через ТЦ "Барабашово".

Дорога, согласно плану, пройдет через территорию ТЦ "Барабашово", в результате чего 2000 торговых павильонов будут демонтированы. В связи с этим предприниматели начали бессрочную акцию протеста строительству данной дороги через рынок.