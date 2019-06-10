Столкновения на "Барабашово": избитый оператор в тяжелом состоянии. Что говорят стороны конфликта и полиция?

Столкновения на рынке "Барабашово" произошли 7 июня. Между активистами "Национального корпуса", предпринимателями рынка и охраной возник конфликт по поводу арендуемых помещений торгового центра. Через некоторое время на территории торгового центра появились десятки молодчиков в спортивной одежде. Вскоре словесные перепелки переросли в бойню. Движение транспорта протестующие перекрыли, пропускали только общественный транспорт, авто отправляли в объезд. К медикам обратились с травмами 8 человек. Кроме того, пострадал оператор харьковского канала - Вадим Макарюк. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. На кадрах видео, которое было обнародовано в социальных сетях можно увидеть, как группа молодых людей бежит за оператором с угрозами.

В Макарюка медики диагностировали инсульт. Он - до сих пор в тяжелом состоянии и врачи не делают никаких прогнозов, говорят коллеги Вадима. Свой День рождения оператор встретил в реанимации. В этот день десятки журналистов пришли к больнице поздравить Вадима. Кроме того, требовали от полицейских тщательного расследования нападения.

Анна Черненко, коллега пострадавшего:

Оказалось, что у него кровоизлияние. Простыми словами это инсульт после избиения. Он попытался объяснить, что произошло, но было очень тяжело. Лицо опухшее и говорил он очень с трудом. Сказал, что убегал, сказал, что кто-то что-то стрелял, что било несколько человек.

Все стороны столкновений от избиения оператора открещиваются. Конфликт на рынке «Барабашово» продолжается уже несколько лет. Часть предпринимателей говорили, что владельцы торгового центра завышают цены на аренду помещений, шантажируют их и принудительно выселяют из торговых павильонов. Часть - поддержали владельцев ТЦ и, наоборот, заявляли, о преднамеренном расшатывании ситуации на рынке другой стороной. Затем первые договорились с активистами "Нацонального корпуса" о поддержке в решении конфликтных вопросов. Однако, представители "Барабашово" говорят - конфликт в последнее время только обострился.

Сергей Зайцев, представитель ТЦ "Барабашово":

Якщо раніше це були сутички, заклики, спроби розхитати ситуацію, то 7 числа ми побачили готовність переходити до відвертих силових протизаконних дій з боку нападників. Намагання сказати, що Барабашово найняла якусь сторону, намагання сказати, що хтось на боці Барабашово - це неправильне, це свідоме пересмикування наших опонентів.

Представители рынка подчеркивают - активисты "Нацкорпуса" требовали миллион за спокойствие и урегулирование конфликта. Однако в "Нацкорпусе" эти заявления называют смешными, обвиняют в обострении ситуации именно администрацию торгового центра. И отмечают - к избиению оператора не имеют отношения.

Эдуард Будник, представитель "Нацкорпуса":

По-перше, накшталт мільйона - це дуже смішне запитання. по-друге, хто бив журналіста, я не можу дати відповідь на запитання. я їхав у швидкій допомозі у 4 лікарню. хай всі ці справи з'ясовує поліція.

Правоохранители начали расследование по факту конфликтной ситуации на ТЦ «Барабашово». Открыто три уголовных производства по статьям "Групповое нарушение общественного порядка", "Умышленное легкое телесное повреждение" и "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия". Еще три дела возбуждено по факту избиения Вадима Макарюка. Травмированного оператора пока не допрашивали, врачи не разрешают с ним общаться через тяжелое состояние.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Щойно надійде інформація від лікаря, що з Вадимом Миколаєвичем можна проводити буде слідчі дії, ми негайно проведемо з ним слідчі дії. Покажемо ряд фото, відео, для того, щоб можливо було провести впізнання.

Полицейские рассказали, что изъяли видео с камер наблюдения рядом с местом происшествия. Видеокамеру, которую нападавшие забрали у оператора, нашли. И карты памяти в ней не было. Допрошено более сотни свидетелей. Следователями назначен ряд экспертиз.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Хто б не був, буде зібрана достатня доказова база у нанесення тілесних ушоджень, у порушенні громадського порядку, у груповому порушені організації. Будуть виноситися підозри і направлятися до прокуратури для їх погодження. Щоб винні особи понесли кримінальну чи юридичну відповідальність.

Между тем, журналисты подготовили официальное обращение от медиа-сообщества Харькова к главе Национальной полиции, Генерального прокурора и министра внутренних дел с требованием проконтролировать ход расследования, чтобы оно было профессиональным и беспристрастным.