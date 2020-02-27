Столкновения на «Барабашово»: полиция открыла уголовное производство

По факту столкновений возле ТЦ «Барабашово» правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, уточнив, что в Киевский отдел полиции доставлены 53 человека для установления их личностей и проведения следственных действий.

Как сообщалось, сегодня около 11:30 возле рынка «Барабашово», где предприниматели, торгующие на рынке, протестуют против планов властей города построить дорогу через его территорию, собрались более 100 человек и произошли столкновения.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на место происшествия были направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции.

По указанному адресу полицейские обнаружили около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейские изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.

Кроме того, в отдел полиции были доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

«Продолжается осмотр места происшествия и установления лиц, причастных к противоправным действиям. Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Ситуация на территории торгового центра находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области», - отметили в полиции.