Столкновения под Радой прекратились

27 февраля 2018 г. 13:20
Источник: Интерфакс-Украина
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Обстановка у здания Верховной Рады, где ранее произошли стычки между правоохранителями и протестующими, в настоящее время спокойная.

Правоохранители покинули ту часть площади Конституции, где проходит акция и где ранее происходили столкновения.

Однако по периметру здания парламента у металлического ограждения дежурят полицейские.

Как сообщалось, во вторник утром между участниками акции у Верховной Рады и правоохранителями начались потасовки.

Протестующие бросали в сторону правоохранителей взрывпакеты и другие предметы.

В здании парламента ощущался запах гари.

В полиции Киева сообщили, что двое правоохранителей пострадали, девять протестующих задержаны.

 

 

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