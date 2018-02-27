Столкновения под Радой прекратились

Обстановка у здания Верховной Рады, где ранее произошли стычки между правоохранителями и протестующими, в настоящее время спокойная.
Правоохранители покинули ту часть площади Конституции, где проходит акция и где ранее происходили столкновения.
Однако по периметру здания парламента у металлического ограждения дежурят полицейские.
Как сообщалось, во вторник утром между участниками акции у Верховной Рады и правоохранителями начались потасовки.
Протестующие бросали в сторону правоохранителей взрывпакеты и другие предметы.
В здании парламента ощущался запах гари.
В полиции Киева сообщили, что двое правоохранителей пострадали, девять протестующих задержаны.