Столкновения в Андреевке: полиция на месяц усилила охрану порядка в поселке

В поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области полиция усилила охрану порядка.

Напомним, что 29 августа в местные жители собрались на мирную акцию, чтобы выразить недовольство действиями цыганских семей, также проживающих на территории района. У домов ромов собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения.

По факту конфликта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по решению руководства полиции для стабилизации ситуации в поселке были выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка.

Сотрудники полка полиции особого назначения будут круглосуточно в течение месяца следить за правопорядком в поселке.