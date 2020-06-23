Столкновения возле диспансера в Харькове: полиция задержала пенсионера из соседней области

23 июня 2020 г. 11:33
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Полиция задержала 68-летнего жителя города Лубны Полтавской области, причастного к совершению правонарушений во время акции возле медицинского учреждения в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 22 июня в 09:30 под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской прошла акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан коронавирусной инфекцией.

Около 13:00 произошло столкновение, в результате которого двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения.

По данному факту следователи открыли три уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении данных преступлений 68-летнего жителя Полтавщины. 

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчина находится в больнице с диагнозом «гипертонический криз». Для обеспечения его охраны у палаты выставлен ​​конвойный наряд.

 

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