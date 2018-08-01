Стоп коррупции: на Гоптовке нарушители пытались подкупить пограничников

Вчера в пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине, на выезд из Украины прибыли 42-летний гражданин Украины и 30-летняя гражданка Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранислужбы, во время проведения паспортного контроля, пограничники выяснили, что женщина превысила срок пребывания на территории Украины.

Чтобы избежать админответственности иностранки, мужчина предложил пограничникам денежное вознаграждение в размере 1000 гривен за содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничники от взятки отказались, задокументировали факт попытки ее дачи и сообщили полиции о факте уголовного преступления по статье 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Аналогичный факт попытки дачи неправомерной выгоды накануне зафиксировали и на Черниговщине.

Правонарушителей пограничники передали представителям Нацполиции.