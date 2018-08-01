Стоп коррупции: на Гоптовке нарушители пытались подкупить пограничников

01 августа 2018 г. 11:29
1 просмотр

Вчера в пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине, на выезд из Украины прибыли 42-летний гражданин Украины и 30-летняя гражданка Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранислужбы, во время проведения паспортного контроля, пограничники выяснили, что женщина превысила срок пребывания на территории Украины.

Чтобы избежать админответственности иностранки, мужчина предложил пограничникам денежное вознаграждение в размере 1000 гривен за содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничники от взятки отказались, задокументировали факт попытки ее дачи и сообщили  полиции о факте уголовного преступления по статье 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Аналогичный факт попытки дачи неправомерной выгоды накануне зафиксировали и на Черниговщине.

Правонарушителей пограничники передали представителям Нацполиции.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          В крупную охранную фирму требуются сотрудники охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.