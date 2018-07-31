Стоп коррупции: в Харьковском районе директор КП выписывал премии своему сыну

НАПК направила в суд десятки протоколов, составленных на директора КП, который выписывал премии своему сыну.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Всего в суд направили 38 протоколов о коррупционных действиях при установлении премий в отношении директора коммунального предприятия Харьковского районного совета «коммунэнерго» Олега Левченкова.

Об этом говорится на сайте НАПК.

По информации ведомства, чиновник, не сообщив в установленном законом порядке Харьковский районный совет о наличии у него реального конфликта интересов, в течение 2016-2018 годов издавал приказы об установлении премий работникам предприятия, которыми премировал и своего сына.

В антикоррупционном центре отмечают, что нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении материальных поощрений крайне распространено среди чиновников.

Кроме того, из-за указанных нарушений директора коммунального предприятия председателю Харьковского районного совета Максиму Литвиненко вынесено предписание.

Жена Левченкова, по данным его декларации, работает в КП тепловых сетей Харьковского района.

По информации ХАЦ, раньше там работал директором и сам Левченков.