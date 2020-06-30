«Стоп Шкарлет»: харьковские студенты вышли на акцию протеста

«Нет деградации высшего образования!» В Харькове протестуют против назначения Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования. Утром в центре Харькова собрались представители студенческих общественных организаций. Считают, с назначением Шкарлета может остановиться реформирования высшего образования, к тому же министерство не может возглавлять человек, которому вменяют плагиат.

Денис учится на четвертом курсе одного из харьковских вузов. Сейчас на каникулах, поэтому подрабатывает. Чтобы прийти сегодня на акцию, отпросился с работы. Рассказывает, собирается получать второе высшее образование - юридическое. Только так, по его мнению, можно изменить что-то к лучшему в высшем образовании.

ДЕНИС ШАПОВАЛОВ, студент

Я бачив, як «закривають» іспити за гроші, як робиться плагіат, як у викладачів постійно нові телефони, машини і т.д. І це дуже сильно дістало. І призначення такої людини як Шкарлет, який по суті є уособленням корупції, плагіату і до того ще він – проросійський. Це колишній регіонал

Всего на акцию пришли около полусотни человек. Кроме студенчества, здесь - общественные организации. Их представители считают: назначение Шкарлета может остановить реформирования высшего образования. В свое время группа "Дисергейт" обнаружила текстовые заимствования без надлежащего цитирования в нескольких работах тогда еще ректора Черниговской политехники Сергея Шкарлета. Нынешнему исполняющему обязанностей министра образования вспомнили и его слова о "переосмыслении" ВНО. Означает ли это возвращение к старой, еще советской системе с экзаменами, пока неизвестно.

АНАСТАСИЯ ГАЕВА, соорганизатор акции

Він в Україні уявляє собою, представляє собою , це саме ректорське лобі. На жаль, це корупційне лобі. Проблема в тому, що за останні роки, крім ЗНО, про яке всі знають, ввели наприклад систему оцінки ректорів. І за цією оцінкою ректора можна змістити, якщо він неефективно управляє інститутом. Наразі це теж намагаються скасувати

Студенты говорят, несмотря на то, что сейчас лето, готовы и в дальнейшем выходить на акции протеста. А еще - зарегистрировали петицию с требованием уволить Шкарлета на сайте Верховной Рады