Сторонник теории "плоской Земли" погиб в самодельной ракете

23 февраля 2020 г. 19:00
Источник: Корреспондент.net
472 просмотра

Американский инженер-любитель Майкл Хьюз погиб 22 февраля во время испытаний самодельной ракеты на паровом двигателе, пишет Los Angeles Times 23 февраля.

64-летний Хьюз, которого называли Безумный Майк, был сторонником теории "плоской Земли".

В 2014 году он решил доказать ее, собрав свою первую пилотируемую ракету. На ней он пролетел 419 метров в пустыне Аризоны. Два года назад на своей ракеты в пустыне Мохаве он поднялся на высоту в 571 метр.

Новый эксперимент проходил в калифорнийской пустыне во время съемок программы Самодельные астронавты телеканала Science Channel. Хьюз планировал подняться на ракете на высоту в полтора километра, а затем приземлиться на парашюте.

После старта у ракеты в нужный момент не сумел раскрыться парашют, и вскоре она рухнула на землю в полумиле от места запуска.

 

Видео: 

Daredevil Mad Mike Hughes Rocket Accident

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.