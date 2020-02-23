Сторонник теории "плоской Земли" погиб в самодельной ракете

Американский инженер-любитель Майкл Хьюз погиб 22 февраля во время испытаний самодельной ракеты на паровом двигателе, пишет Los Angeles Times 23 февраля.

64-летний Хьюз, которого называли Безумный Майк, был сторонником теории "плоской Земли".

В 2014 году он решил доказать ее, собрав свою первую пилотируемую ракету. На ней он пролетел 419 метров в пустыне Аризоны. Два года назад на своей ракеты в пустыне Мохаве он поднялся на высоту в 571 метр.

Новый эксперимент проходил в калифорнийской пустыне во время съемок программы Самодельные астронавты телеканала Science Channel. Хьюз планировал подняться на ракете на высоту в полтора километра, а затем приземлиться на парашюте.

После старта у ракеты в нужный момент не сумел раскрыться парашют, и вскоре она рухнула на землю в полумиле от места запуска.