Стойких харьковчан наградят премией "Преодоление"

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, церемония награждения лауреатов инклюзивной премии «Преодоление 2019» состоится 13 декабря в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv» (пр. Независимости, 2).

По словам основателя премии, президента общественной организации «Креавита» Елены Шингаревой, в этом году лауреатами «Преодоления» стали не только харьковчане, но и представители Одессы, Полтавы, Краматорска и Северодонецка.

Кроме того, вдвое увеличено количество номинаций премии, которых теперь восемь.

Так, помимо традиционных «Бизнес», «Профессионализм», «Общественная деятельность» и «Спорт» награды вручат в номинациях: «Гордость Украины», «Защитник Украины», «Талантливые дети» и «Государственная служба».

Также в рамках церемонии награждения состоится показ коллекции дизайнера Александра Бевзюка совместно с моделями первого в Украине инклюзивного модельного агентства и пройдет инклюзивный концерт.

Начало мероприятия - в 17:00.