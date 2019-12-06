"Страсти продолжаются" - Алексей Кучер требовал вернуть арестованную собственность "Металлиста" государству

Страсти около стадиона "Металлист" и другой недвижимости и собственности, которая пренадлежала бывшему президенту футбольного клуба "Металлист" Сергею Курченко, не утихают. После событий Революции Чести, Курченко сбежал в Россию, оставив большие долги. Футбольный клуб "Металлист" стал банкротом и начался судебный процесс конфискации собственности, которая пренадлежала беглецу-бизнесмену.

Роман Пец, генеральный директор КП "ОСК Металлист"

Верховный Суд, ну как бы, установил, что эти все помещения должны быть конфискованы. Так как они все пренадлежат предыдущему президенту футбольного клуба "Металлист" Курченко, и переданы в собственность держави.

В прошлом году вышло распоряжение Кабинета министров Украины, которым: комплексы, конфискованные у собственника футбольного клуба "Металлист, передавались в сферу управления Харьковской областной государственной администрации. Но недвижимость в областную собственность так и не приняли. А это: часть помещений стадиона "Металлист", спортивная база в поселке Высокий, часть детской футбольной академии "Металлист" и еще несколько объектов. Позже, суд вынес постановление: приостановить какие-либо действия, касаемо арестованой недвижимости. Новый губернатор Алексей Кучер приехал сегодня на стадион "Металлист", где провел рабочее совещание и требовал, чтобы арестованная собственность таки передали в сферу управления Харьковской областной государственной администрации.

Алексей Кучер, глава Харьковской ОГА

Два тиждні вам строк для того, щоб ми, все ж таки, переєстрували. Щоб ми виконали розпорядження і рішення суду. Це дуже важливо. Тому що для харків'ян ми повинні повернути ці приміщення.

Работники стадиона "Металлист" философски воспринимают все проблемы, касаемо собственности и судебных тяжб.

Роман Пец, генеральный директор КП "ОСК Металлист"

Как дальше оно будет, вы понимаете, это не в моей компетенции. Потому что я тут просто генеральный директор коммунального предприятия и это не моя собственность. Я отвечаю за собственность громади, то есть коммунальное предприятие.

В случае, если ультиматум Кучера будет выполнен: останется ли эта спортивная недвижимость под управлением ОГА, или её снова передадут в частную собственность, - пока только можно догадываться.