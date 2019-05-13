Страсти вокруг палатки на площади Свободы: мэрия хочет снести, полиция обещает защитить активистов. Подробности

К палатке "Все для перемоги" на площади Свободы коммунальщики приехали с самого утра. Установили забор, рядом остановилась машина с аварийной бригадой. Активисты ограждение сразу разобрали. Уверены - это попытка уничтожить волонтерскую палатку.

Антон Сосницкий, общественный активист:

Сюди прибули представники Харківських теплових мереж, які не мають жодних документів, які б дозволяли проводити їм дані роботи, через що ці дії були зупинені громадьскими активістами. Бачимо цей паркан. Бачимо ці автівки. Зараз сюди прибуває поліція.

Коммунальщики, в свою очередь, уверяют, трогать палатку не собирались. Должны были проводить работы по графику.

Сергей Погожин, заместитель начальника районного филиала КП «ХТС»:

Вот мы оградили. – Вот там не будут работы проводиться? – Нет, нет. Плановые работы по замене участков трубопровода.

Однако, несмотря на слова тепловиков, активисты расценили все происходящее как провокацию. Ведь, говорят, ранее в мэрии дали волонтерам трое суток для сноса палатки "Все для перемоги". Активисты подчеркивают - такие действия незаконны.

Ярина Чаговец, волонтер:

Ми маємо документ, який було подано нами 07.12.18 року про те, що це є пікет, в якому заявлений намет, в якому заявлені споруди - інформаційні стенди. Це все буде відбуватися з 1 січня до 31 грудня цього року, але чомусь надали припис, що до завтра ми маємо це все демонтувати.

Установлена волонтерская палатка на месте, где впервые собрался харьковский евромайдан. С 14-го года там проводился сбор волонтерской помощи для фронта и переселенцев. Снести сооружение в мэрии пообещали несколько дней назад. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте горсовета. Меньше, чем за сутки инициатива набрала необходимое количество подписей для рассмотрения - более 5000. В официальном ответе мэра указано, решений городского совета по отводу земельного участка, предоставления такого участка в аренду или в собственность не принималось. Кроме того, по мнению городских чиновников - палатка негативно влияет на безопасность дорожного движения - мешает водителям и пешеходам, поэтому его следует убрать. Ситуация стала одной из главных тем обсуждения во время выездного заседания следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на активистов. Действия горсовета вызвали множество вопросов у депутатов.

Борислав Береза, глава ВСК ВР по расследованию убийства Катерины Гандзюк и нападений на активистов:

Голова міста Харкова, пан Кернес, ігноруючи закон, розглядає петиції, які він хоче. А не тільки ті, які набрали необхідну кількість голосів. Перше. Друге: навіщо пан Кернес намагається знести той майданчик, який дійсно суспільство підтримує, і третє: чи вважає пан Кернес себе людиною над законом в місті Харкові.

Разрешение на проведение мирной акции протеста с установкой палатки, рассказывают в полиции, есть. Оно действительно до 31 декабря текущего года.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Є якісь закиди, що там виглядає щось не естетично. Я вам скажу, що війна взагалі виглядає дуже неестетично, погано виглядає війна. Заборонити цей протест може тільки суд. Якщо буде рішення суду - заборонять проведення цього протесту. Це буде розглядатися в іншій площі це питання, а приписом комунальної служби знести цей намет неможливо, це неправильно і цього не буде допущено.

Между тем, в мэрии отвечают - работы тепловиков связаны только с плановыми работами и не будут влиять на существование палатки. Чиновники уверяют - их действия законны и горсовет имеет право убрать это сооружение без решения суда. По их словам, предложили активистам альтернативное место.

Юрий Сидоренко, начальник Департамента по вопросам информации и связям с общественностью:

Камера, в которой находится арматура нескольких магистралей. Эта камера сейчас заполнена водой и ремонт её плановый. Геннадій Кернес дав пас на частину поля людей, які узурпували право називатися українськими активістами. Він запропонував – давайте разом всі визначимо якесь інше місце. Відповіді нуль.

Общественные активисты написали официальное обращение с требованием отменить решение о сносе палатки. Однако в мэрии подчеркивают - убрать сооружение следует до 14 мая. В противном случае - выносить вопрос на рассмотрение исполкома чтобы сделать это принудительно. В свою очередь, юристы отмечают, согласно правилам благоустройства территории населенного пункта в пределах «красных линий» улиц и дорог запрещается размещать определенные объекты. Именно на эти правила ссылаются в харьковском горсовете. Однако, они действуют только в том случае, если палатка считаются временным сооружением. Если палатка - форма мирного собрания, должностные лица убирать палатку не имеют права.

Роман Чумак, юрист:

У будь-якому випадку, якщо міська рада вважає, що є порушенням правил благоустрою і демонтувати його не вдається в силу якихось причин. Наприклад, активісти не надають це зробити, міська рада нехай звертається до суду, отримує рішення суду.

Демонтировать палатку, говорят юристы, можно только после решения суда. Однако, в прокуратуре Харьковской области отметили, что даже в случае его вынесения обязательно будут подавать апелляционную жалобу.