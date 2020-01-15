Стратегия развития области прописана до 2027 года

Алексей Кучер дал старт реальной разработке Стратегии развития области на период до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ХОГА.

Председатель ХОГА поручил профильным специалистам работать в «турборежиме» и создать действенный документ в кратчайшие сроки.

Этот вопрос обсуждали 14 января во время совместного заседания руководящего комитета и рабочей группы по разработке Стратегии развития Харьковской области на период 2021 - 2027 годов и Плана мероприятий на 2021 - 2023 годы.

«Мы все знаем, насколько важна эта стратегия. Это фактически дорожная карта нашего региона. Многое от нее зависит. Все должны понимать, что в следующем, 2021 году, мы, если вовремя защитим эту стратегию, можем получить около полумиллиарда гривен от ГФРР. Если не защитим, то эти деньги можем потерять», - отметил, открывая заседание, Алексей Кучер.

Официально заниматься стратегией начали еще 28 февраля 2019 года - тогда старт процессу дал своим решением Харьковский областной совет. Однако рабочие группы, которые будут разрабатывать документ, распоряжением председателя ХОГА утверждены не были.

«Их утвердил только я сейчас», - отметил Алексей Кучер.

Он отметил, что при этом область подавала определенную статистическую информацию по разработке стратегии в Минрегион.

«Харьковщина находилась на 5-м месте среди других регионов Украины. За день до моего назначения была проведена определенная аналитика, и наша область сместилась на 14-е место. Реалии таковы, что сегодня мы предпоследние», - сообщил Алексей Кучер.

Он обратился ко всем присутствующим специалистам с просьбой максимально включиться в процесс.

«На этом заседании собрались лучшие в своем направлении специалисты - как в области, так и в стране. Для того, чтобы успеть разработать Стратегию, нам необходимо работать не то, что в турборежиме, а в гипертурборежиме», - отметил руководитель области.

Для разработки Стратегии распоряжением председателя ХОГА создана рабочая группа, в которую входят более 200 специалистов, и руководящий комитет, в который вошли 20 человек.

Все привлеченные специалисты распределены на 17 подгрупп. За каждой подгруппой закреплено определенное направление вопросов: децентрализации, образования, здравоохранения, развития культуры, ЖКХ, общественной безопасности, природопользования и экологии, развития предпринимательства и институтов гражданского общества и тому подобное.

«У меня большое желание, чтобы работа подгрупп началась уже завтра. Времени нет. При всех проблемах, которые есть, я уверен, что наша стратегия будет одной из лучших. Потому что над ней будут работать лучшие специалисты», - сказал Алексей Кучер.

Для того, чтобы обеспечить информационное сопровождение процессов разработки Стратегии, уже создан web-сайт, который имеет адрес strategy.kharkiv.ua. На нем можно найти все методические материалы по разработке документа. Там же будут размещаться видеозаписи заседаний руководящего комитета, рабочих групп, круглых столов, а также все итоговые документы.