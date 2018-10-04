Стрельба из гранатометов и БТРов: в академии Нацгвардии Украины начались масштабные учения курсантов на полигоне

04 октября 2018 г. 18:15
Автор: Лиза Василенко
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Курсанту Национальной академии Нацгвардии Николаю Демянишину стрелять из противотанкового гранатомета СПГ-9М пришлось впервые. До сих пор задания по ведению огня по позицимя противника, рассказывает курсант, решали только на занятиях по теории.

Николай Демянишин, курсант командно-штабного факультета:

 

Складності були з хвилюванням, перший раз все-таки, ну зібрав волю в кулак та зробив влучний постріл в ціль.

Совершенствовать навыки по стрельбе курсанты будут на полигоне под Харьковом в течение нескольких дней. Обязательная программа - упражнения на станковых и ручных противотанковых гранатометах, а также бронетранспортерах. Главная задача - сделать максимальное количество точных выстрелов. После начала боевых действий на Донбассе таких полевых выходов, рассказывают в ВУЗе, стало гораздо больше. Кроме того, во время учебы военные начали использовать стандарты НАТО.

Владимир Афанасьв, зам. нач. кафедры вооружения и стрельбы НА Нацгвардии Украины:

Напередодні з курсантами ми проводили стрілецькі тренування, де кожний курсант відпрацював порядок установки і зняття кулеметів, порядок заряджання та розряжання кулеметів, вже під час виконання вправ курсант самостійно виконує й установлює кулемети і зарджає і самостійно виконує вправу.

В учениях по стрельбе из всех видов вооружения, которое используется на данный момент Нацгвардией Украины в этом году будут участвовать больше сотни будущих офицеров.

Видео: 

Стрельба из гранатометов и БТРов: в академии Нацгвардии Украины начались учения - 04.10.2018

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