Стрельба из пулеметов, минометов и поддержка огнем с бронетранспортеров. На полигоне прошли учения для выпускников НАНГУ

26 апреля 2018 г. 17:29
Автор: Вилен Мода
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Стрельба из пулеметов, минометов и снайперских винтовок, управление бронетранспортерами с поддержкой огня ... По легенде военные сопровождали колонну беженцев из зоны АТО, но вблизи поселка Кочеток, что под Чугуевом, были обнаружены диверсионные группы - открывает подробности операции Петр Пистряк.

Петр Пистряк, нач. каф. вооружения и стрельбы НАНГУ

Особовий склад першого зведенного взводу, піднятий по тривозі, сьогодні вранці о п'ятій годині прибув у район виконання службового бойового завдання  для супроводження колони біженців, яка прямувала з зони антитерористичної операції.  Після того, як було в районі населенного пункта Кочеток виявлено диверсіону групу противника особовому складу, було поставленне завдання прибути у район Малинівка-Кочеток і надаючи допомогу першій механізованій роті, зайняти оборону по вказаному. Особовий склад прибув, зайняв оборону, підготувався до бою і при появі противника здійснив вогневе ураження, провів бій.

Снайперская винтовка в руках, камуфляж с маскировкой под местную растительность - 20-летний Александр Прилипко прикрывал своих издалека.

Александр Прилипко, курсант НАНГУ

Сьогодні я був у ролі снайпера, ми на військовому стрільбищі відпрацьовували стрільби відділення в складі зведного взводу. Я вважаю, що такі заняття покращать підготувку курсантів, практичні навички та теоритичні знання щодо зброї

При ведении боя будущие офицеры освоили и новое оружие отечественного производства.

Петр Пистряк, нач. каф. вооружения и стрельбы НАНГУ

Наші нові ми отримали гранатомети РПГ-1, аналог нашого гранатомету РПГ-7, раніше радянського. Зараз наш український РПГ-1. У першої механізованої роти - це полковий міномет 120 міліметровий ПМ-120, придані засоби, зенитная установка ЗУ-23-2, відділення автоматичних гранотометів ГС 17, а також пританковий гранатомет СПГ-9 

По окончанию академии и получении высшего образования большинство из этих юношей разъедутся в разные уголки страны. Например, лейтенанта Станислава Литвина по распределению уже ждут в военной части под Киевом.

Станислав Литвин, курсант НАНГУ

Якби вважаю це своїм призванням, вважаю, що маю наснагу  боронити Україну і служити українському народові. - А як потрапили в університет? - Потрапив я із числа цивільної молоді. З школи просто вирішив вступити в лави національної гвардії

Такие учения на полигоне являются практическим итогом для четверокурсников, они проводятся перед сдачей государственных экзаменов, говорят преподаватели и сразу же добавляют, что с поставленной задачей будущие офицеры справились.

 

Видео: 

На полигоне прошли учения для выпускников НАНГУ - 26.04.2018

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