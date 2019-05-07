Стрельба на Алексеевке: задержанный находится на ИВС

Мужчине, который открыл стрельбу на проспекте Победы, в результате которой пострадал полицейский, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Таким образом, следователи изменили квалификацию в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, утром 6 мая в полицию поступила информация об обнаружении раненого мужчины на проспекте Победы.

Как выяснилось, в результате конфликта между двумя мужчинами один из них применил оружие. В результате стрельбы 35-летний пострадавший, который оказался работником полиции, но в этот момент не был не на службе, получил огнестрельные ранения туловища и головы. Раненого доставили в больницу, где его прооперировали. Состояние его здоровья остается тяжелым.

В настоящее время 41-летний правонарушитель, стрелявший в потерпевшего, задержан и находится в изоляторе временного содержания.

За нанесение тяжких телесных повреждений задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Все обстоятельства конфликта устанавливаются.