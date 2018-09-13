Стрельба на элеваторе в Занках: суд избирает меру пресечения 22 подозреваемым

Избирать меру пресечения всем задержанным в селе Занки Змиевского района после драки со стрельбой начали около двух часов дня в Киевском районном суде Харькова. О подозрение по статье "Хулиганство" накануне объявили 22 молодчикам. Первыми рассматривают вопросы об избрании меры пресечения относительно подозреваемых Геннадия Качанова и Дениса Денешко. Оба подробные пояснения о событиях на элеваторе в Занках предоставлять отказываются.

Денис Денешко, подозреваемый:

Що ви робили поруч з елеватором? Ви відмовляєтесь говорити з журналістами?



Геннадий Качанов, подозреваемый:

Чи бажаєте ви по суті клопотання надати якісь пояснення? - Нет. - Чи визнаєте вину у пред'явленій підозрі, яка вам інкримінована? - Нет. - По суті підозри бажаєте дати пояснення? - Нет.

Авдокаты подозреваемых настаивают на избрании меры пресечения, не связанной с ограничением свободы. А вот по мнению обвинения, задержанные могут скрываться от следствия, влиять на свидетелей и потерпевших, а также совершать другие преступления. Суд решает поместить Качанова и Денешко в СИЗО на 2 месяца. В прокуратуре отмечают, будут требовать самую жесткую меру пресечения для всех задержанных.

Игорь Иванов, прокурор:

На даний час ми вирішуємо щодо всіх підозрюваних – тримання під вартою без права внесення застави, враховуючи, що кримінальне правопорушення підозрюваних пов’язано із насильством. Відповідні клопотання внесені, проте коли вони будуть призначені та розглядатися, це залежить від навантаження слідчих суддів. Коли вони будуть розглядати клопотання.

Тем временем, адвокат еще 5 подозреваемых по делу, которым меру пресечения также изберут в течение суток, Сергей Перепелица, говорит, требования прокуратуры необоснованы и будет настаивать на том, чтобы его клиенты остались на свободе.

Сергей Перепелица, адвокат 5 подозреваемых:

Вони випадково там опинились, у них не було наміру вчинити якісь протиправні дії. Мої клієнти не були в якомусь одязі, були в звичайному одязі, там було багато таких людей, чому затримали саме їх, чому саме їм повідомили про підозру – ми будемо з’ясовувати. І чим саме обґрунтовується обрання запобіжного заходу, тому що в такому випадку необхідно було затримати всіх, хто знаходився на території підприємства.

По состоянию на 18.00 меру пресечения в виде содержания под стражей избрали уже 4-м из 22 задержанных на територии элеватора в Занках. Кроме того, вскоре в полиции сообщили, что о подозрении по статье "Хулиганство" объявили также экс-руководителю "Схидного корпуса" Олегу Ширяеву, задержание которого накануне анонсировал министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в Киеве.