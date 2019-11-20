Стрельба на парковке супермаркета, избиение оператора, убийство Алисы Онищук. Ряд резонансных преступлений на Харьковщине остается нераскрытым

Всё еще остается не раскрытым дело об избиении оператора одного из местных телеканалов Харькова. Еще в начале июня группа молодых людей спортивного телосложения во время конфликта на рынке "Барабашово" жестоко избила оператора Вадима Макарюка. В результате полученных травм его в тяжелом состоянии доставили в больницу с многочисленными ушибами, и уже вскоре медики диагностировали у него инсульт.

Почти сразу правоохранители начали расследование сразу по трем статьям - "Угроза или насилие относительно журналиста", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", а также "Хулиганство". Четырем мужчинам вручили подозрение. Тогда в главке полиции выразили надежду, что уголовное производство будет направлено в суд в короткие сроки.

Но несмотря на это, дело до сих пор не дошло до суда, рассказывает адвокат пострадавшего.

Евгений Рияко, адвокат

Такое следственное действие как опознание одного из участников процесса у нас переносилось порядка 6 раз. Мы планируем, что завтра оно в 7-й раз наконец то получится. Причины были разные - от плохой организации работы оперативных сотрудников, которые сопровождают эти материалы, и затягивания, возможно, объективного, процесса стороной защиты из-за занятости в других процессах

Об этом резонансном преступлении и ряде других сегодня на совещании с правоохранителями в областном главке полиции говорил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль. В частности, ознакомился с результатами расследований уголовных производств, которые вызвали резонанс в обществе.

Евгений Коваль, первый зам. главы Национальной полиции Украины

Зокрема, нерозкритими залишаються вбивства неповнолітньої Аліси Оніщук, замах на начальника відділу Логвиненка, розбійний напад на заступника генерального директора “Харківобленерго”. Крім цього, великий резонанс в Харкові, в ЗМІ і взагалі по державі викликала резонансна стрілянина. Окремо хочу зазначити важливість організації ефективного розслідування злочинів, вчинених проти представників ЗМІ

Кроме этого, по словам Евгения Коваля, при организации работы правоохранителей необходимо учитывать региональные особенности Харьковской области. Ведь близость к зоне проведения Операции объединенных сил и наличие населения с разными взглядами на политическую и социально-экономическую ситуацию в государстве - влияют на насыщение противоправного рынка.

Евгений Коваль, первый зам. главы Национальной полиции Украины

Ці фактори дуже впливово сприяють насиченню протиправного ринку регіону - вогнепальної зброєю, вибухівкою, боєприпасами та наркотиками