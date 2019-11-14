Стрельба на станции метро: суд избирает меру пресечения задержанному полицейскому

Как сообщалось, сегодня в Московском райсуде Харькова избирают меру пресечения 22-летнему капралу полиции метрополитена, задержанному за стрельбу на станции метро «Научная» 12 ноября.

Судебное заседание началось с опозданием более чем на 2 часа.

Как выяснилось, заседание задержали из-за проблем с конвойной доставкой задержанного из ИВС.

По данным правоохранителей, 12 ноября полицейский нес службу по охране общественного порядка на станции метро «Научная». Около 2 часов ночи полицейский сообщил в дежурную часть, что на станции он вроде увидел посторонних, и ему нужна помощь.

На место выехали наряд патрульной полиции «ТОР» и руководители сектора отдела полиции в метрополитене.

Однако полицейский закрылся в комнате полиции на станции и вел себя неадекватно.

Он открыл дверь комнаты после общения с другими работниками полиции и направился к балкону. А затем совершил несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону коллег и был задержан спецподразделением «ТОР» УПП в Харьковской области.

По словам представителя теруправления ГБР, происшествие обошлось без жертв чудом, а у полицейского нашли при себе психотропное вещество.

В судебном заседании прокурор отметил, что Кобцев может скрываться от правосудия и влиять на следствие, используя связи в полиции. Кроме того, ему инкриминируют совершение тяжкого преступлениям, поэтому прокурор потребовал, чтобы его взяли под арест.

Сейчас выступает адвокат полицейского.

Адвокат не согласна с инкриминируемой ее подзащитному квалификацией статьи 348 УК Украины – «Посягательство на жизнь работника полиции», т.к. она предполагает умысел, а он, по словам свидетелей, был не адекватен.

Защитник также отметила, что ее подзащитный добровольно отбросил пистолет, а не выстрелил, и вспомнила про случай на Масельского, когда он задержал вооруженного ножом преступника, получив при этом ранение.

Адвокат отметила, что данный случай характеризует его человека, совершившего героический поступок, говорящий о том, что «перед нами не наркоман, не рецидивист, не бандит, а товарищ, который оступился».

«Он не прошел реабилитацию после этого, болел пневмонией, из-за кашля после нее принимал кодтерпин, и такое поведение у него могло быть вызвано побочными эффектами от действия лекарственного препарата. Принимал его исключительно из-за кашля», - подчеркнула адвокат.

В качестве меры пресечения для своего подзащитного адвокат попросила круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Сам задержанный полицейский выступить в судебном заседании отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный полицейский в августе этого года был награжден за задержание вооруженного ножом преступника. который ранил и его.