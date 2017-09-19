Стрельба на улице Бучмы

Сегодня, средь бела дня на улице Бучмы звучали выстрелы. Стрелял неизвестный молодой парень, рассказывают местные жители. По их словам, какой -то мужчина пытался его задержать, потому что заподозрил в распространении наркотиков. Надежда Михайловна самого происшествия не видела, но внимание женщины привлекли громкие звуки, а затем и вой сирены.

Надежда, пенсионерка

.Проехала скорая и все. А куда она поехала я не знаю, я не видела. А когда уехала – две машины милиции поехали с ней… следом за ней.

Местные жители свой двор спокойным назвать не могут. Их покой постоянно нарушают шумные компании молодежи. Одни ведут себя достаточно спокойно, говорит Галина, а другие вызывают подозрение и даже страх, добавляет женщина.

Галина, пенсионерка

Ой в нашем доме наркоман, в нашем подъезде. Это исчадье ада. Идет худой, чокнутый. По двору бродит, бродит, бродит…не нормальный.

Александра, пенсионерка

Это первый этаж, у них всегда окно открыто. Они этим занимаются. Варка…шмарка и компании. Там они уже людям надоели. Уже и милицию вызывали, но никто не принимает никаких мер.

В полицию о происшествии сообщили сотрудники скорой помощи, которые, собственно, доставили раненого харьковчанина в больницу скорой и неотложной помощи. Там медики диагностировали у него многочисленные рваные раны головы и правой стороны живота, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Но, как сообщили новостям АТН в отделе коммуникаций полиции, пострадавший отказался писать заявление правоохранителям, заявил, что претензий ни к кому не имеет и просит прекратить проверку.