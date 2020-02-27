Стрельба с погоней: харьковчане вышли на пикет в поддержку патрульного Бондарца

На акцию протеста у здания областной прокуратуры относительно меры пресечения патрульному Андрею Бондарцу пришло около десятка его коллег-правоохооронителей в свободное от работы время. Присоединились к пикету и другие горожане. В руках держали плакаты с требованием освободить полицейского из-под стражи.

Задержали Андрея Бондарца в середине февраля после погони со стрельбой. Тогда экипаж полицейских получил сообщение о мужчинах, которые могли сесть за руль навеселе. На требование остановиться, рассказывали в полиции, водитель не отреагировал, и вскоре, после длительного преследования патрульній открыл огонь по авто. Ранил одного человека. В социальных сетях публиковали видео и информацию, где пассажиры и водитель уверяют, были трезвые и не понимали, почему в них стреляли.

Суд отправил патрульного Андрея Бондарца в СИЗО. Участники пикета таким решением возмущены и считают его несправедливым.

Дмитрий Федорович, учасник пикета:

Ни за что задержали, на 60 суток, у которого жена, я знаю, ребенок маленький. И жить не за что. За те 10 тісяч гривен, которіе получают полицейские, рискуя своей жизнью. Мало кто хочет идти работать в полицию, потому что здесь надо работать с нашей грязью, с мажорами, которая ни во что не ставит ни законі, ни правила дорожного движения.

Владислав Неманихин, инспектор патрульной полиции Харькова:

У нас є злочинці по 115 статье. Часто відпускають або саджають під залог. Тобто, а в нас - без права залогу. Ця ситуація обурює кожного поліцейського, бо при виконанні службових обов'язків держава тебе не захищає.

Накануне в патрульной полиции рассказали, что экспертиза выявила у водителя автомобиля "Subaru" в крови наркотические вещества - каннабиноиды. В прокуратуре отмечают - данные экспертизы, которые касаются наркотиков, обязательно добавят в материалы дела. Однако оснований для изменения патрульному меры пресечения не видят.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

На разі обставин, які б дали можливість прокурору змінити свою позицію немаєю тобто прокурор буде в апеляційні інстанції наполягати на тому запобіжному заході, який був обраний судом першої інстанції. Щодо можливого знаходження за кермом водія автомобіля "Subaru", то це окреме адміністратичне судочинство. По цій справі прокурором це рішення буде додано до справи та буде вивчатися судом.

Между тем, адвокат Андрея Бондарца, Ярослав Смилянский, собирается обжаловать решение суда о пребывании в СИЗО его клиента и будет требовать в апелляции освободить патрульного из-под стражи.