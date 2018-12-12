Стрельба в супермаркете. Друзья погибшего надеются на справедливое расследование

Родион и Герман дружили с погибшим со школы. Были вместе на спортивных соревнованиях, тренировках, праздновали дни рождения.

Герман держит в руках футболку своего товарища и не может поверить, что его уже нет.

Они узнали об убийстве в супермаркете со слов знакомого, говорят: Никита и неадекватность - это несовместимые понятия. Он был профессиональным спортсменом, имел хорошую семью, свой бизнес. Наркотики не употреблял вообще, алкогольные напитки пил, но себя всегда контролировал при этом.

Поэтому тот факт, что он сам набросился с ножом на сотрудника охраны, ребята считают невозможным и не верят этому:

Родион, друг погибшего Никиты Комара

Ну, не верится лично мне в то, что пишут в СМИ, я лично не верю, я знаю его больше 10 лет: он очень адекватный и хороший человек и, как пишут, он просто достал нож и начал резать сотрудника полиции условно за то, что он не мог расплатиться - это глупо, как такое может быть!

Хотя у Никиты карманный нож был. Ребята говорят - они знали, что он его носит, но не видели, чтобы он хоть раз его применял. По словам Германа, 24 летний парень не был агрессивным, но всегда имел свою точку зрения и, возможно, на кассе хотел объяснить, что продукты просроченные, или еще что, но произошла трагедия:

Герман, друг погибшего Никиты Комара

Мы общались с ним на тему ножа, это не было холодное оружие, это был обычный карманный нож, который - меньше ладони лезвие. У него было философское к этому отношение, и мы - мужчины, мальчики, были разные ситуации, он не доставал его, не применял и тем более. А относился он так - говорил: лучше пусть он у меня будет, чем его не будет!

Молодые люди не комментируют действия полиции охраны, хотят, чтобы следователи разобрались и установили, что же произошло вечером 5 декабря в супермаркете, и почему охранник стрелял в спину, когда Никита выбежал из служебного помещения. Это видно на видео, однако полной картины друзья Никиты не знают и надеются, что расследование будет честным:

Родион, друг погибшего Никиты Комара

Провокация какая-то, даже если он был выпивший, то невозможно, чтобы человек взял, и когда его попросили расплатиться, он начал кого-то резать, может, от нас что-то утаивают

Друзья Никиты Комара готовятся провести его в последний путь. Между тем, как сообщила пресс-офицер полиции охраны Харьковской области Вера Котко, состояние здоровья их сотрудника стабильное, он еще находится в Институте неотложной хирургии. По словам Котко, его психологическое состояние еще не в норме, поэтому его следователи еще не допрашивали.

Законно ли действовал охранник, выяснит государственное бюро расследований.