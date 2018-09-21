Стрельба в Занках: Минюст отменил скандальное решение о продаже предприятия

Решение государственного реестра по поводу продажи фермерского хозяйства в Змиевском районе, где произошел вооруженный конфликт 11 сентября, отменено, об этом сообщила в пятницу заместитель министра юстиции по вопросам госреестрации Елена Сукманова во время пресс-конференции в Киеве. По её словам, основанием для госрегистрации стали многочисленные существенные нарушения в документации. Таким образом, контроль над хозяйством остается за прежним собственником, подчеркнула Сукманова. Проверять информацию по поводу событий на элеватора в Занках органы юстиции начали в тот же день, когда на территории предприятия произошла драка со стрельбой. В районе провели антирейдерский штаб, после которого все проверяющие устанавливали - достоверные ли подписи в документах, каким образом они заверялись нотариально заверялись и как данные вносились в реестр.

Татьяна Егорова, начальник ГУ юстиции в Харьковской области:

Державну реєстрацію провели і керівник змінився, і виходить, що вони приїжджають і на цьому підприємстві вже інший керівник і він надає витяг з державного реєстру, де він значиться керівником юридично. Звісно. Зараз оперативно буде вирішено питання щодо законності його внесення в реєстр, законності та легітимності тих документів, на підставі яких реєстратор вніc. Чи вони були підробні, чи підписував їх, чи ставили підписи всі учасники процесу.

Кроме того, отмечали в Минюсте, оцененить законность самого факта продажи предприятия должны правоохранители. В данный момент досудебное расследование продолжается, полицейские открыли сразу несколько уголовных производств. Напомню, 11 сентября в Занках во время столкновений при участии нескольких десятков людей, участники конфликта применили травматическое оружие и газовый баллончик. Пострадали 8 человек, в том числе сотрудник районного отдела полиции. О подозрении объявили 23 людям, Киевский районный суд взял их под стражу на 2 месяца, однако защитники всех фигурантов подали на решения апелляционные жалобы. Их будут рассматривать в Харькове на следующей неделе.

