Стрельба возле ФСБ в центре Москвы: что известно о стрелявшем

Вечером 19 декабря, когда президент России Владимир Путин слушал в Кремлевском дворце концерт ко Дню работника органов безопасности, в центре Москвы произошло нападение на здание ФСБ.

В перестрелке погиб один сотрудник российской спецслужбы, еще пять человек, в том числе один гражданский, были ранены.

Стрелка, который был вооружен модернизированным автоматом Калашникова, убили.

Официальной информации о нем все еще нет, но российские медиа и Telegram-каналы, специализирующиеся на криминальной тематике, уже назвали его имя. По их информации, это 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров.

Он был юристом по образованию, пытался заниматься бизнесом и увлекался стрельбой.

Кроме того, по данным СМИ, он работал в частных охранных фирмах.

По данным "МБХ медиа", Манюров окончил Российскую академию правосудия и в этом году проходил курс "Социологический анализ рекламной коммуникации" в московской Высшей школе экономики.

Как следует из СПАРК (российская база данных о предприятиях), в декабре 2014 года Манюров зарегистрировался как частный предприниматель, оказывающий услуги консультации и представляющий интересы в судах.

Но в апреле 2015 Манюров это дело закрыл.

Также стало известно, что мужчина участвовал в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба, а в конце ноября занял третье место в стрельбе из пистолета-карабина.

В то же время один из его тренеров рассказал "Комсомольской правде", что занимался Манюров в стрелковом клубе всего три месяца и "стрелял плохо".

По словам тренера, с другими людьми мужчина общался нормально, "только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном". Ему предлагали снимать верхнюю одежду при стрельбе, но мужчина отвечал, что ему «так удобно».

По информации той же "Комсомольской правды", дома у нападающего нашли семь единиц оружия.

"Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое [оружие], травматическое, гладкоствольное, нарезное", - рассказал член следственной группы.

А мать Манюрова сообщила телеграмм-каналу Baza, что сын занимался стрельбой "года три-четыре" и "очень любил это дело".

Мать также рассказала, что несколько месяцев назад Манюров уволился с работы, но продолжал каждое утро куда-то ходить.

Она уточнила, что в последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах.

Особенно близких друзей, по словам женщины, у Манюрова не было, и в гости к нему никто не приходил. Женат он также не был, ни с кем в отношениях не состоял.

По словам матери, у Манюрова не было вредных привычек, он не курил и не пил, но в последнее время у него было "какое-то возбуждение".

"Комсомольской правде" женщина заявила, что недавно сын разговаривал с кем-то по телефону на английском языке: "В последнее время не работал, общался с какими-то арабами телефону, я ничего не понимала, о чем".

После стрельбы у здания ФСБ возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Но о мотивах стрелка следствие пока ничего не сообщало.

Однако, по данным газеты "Коммерсант", основная версия следователей заключается в том, что на Лубянке произошел теракт, связанный с пресс конференцией президента и Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря.

По данным издания, у следствия даже уже есть свидетельства очевидцев, Евгений Манюров выкрикивал лозунги "Исламского государства".

Напомним, нападение произошло в четверг около 17:10 по киевскому времени.

По данным российского издания "Коммерсант", нападающий пытался проникнуть в приемную ФСБ, но поняв, что с оружием не пройдет систему контроля, пошел к центральному зданию спецслужбы на Лубянке.

Как передает канал "Дождь", по дороге он несколько раз выстрелил в человека, который оказался сотрудником спецкомендатуры ФСБ. Мужчина получил тяжелые ранения.

Далее Манюров начал стрелять по силовикам и случайным прохожим, прятался за припаркованными машинами и колоннами.

В итоге его убил снайпер.

На объектах ФСБ в разных городах России ввели план "Крепость", который обязывает сотрудников вернуться на работу, получить оружие и ждать приказа. Впоследствии его отменили. В Москве также вводился план "Сирена".

Медиа также сообщают, что в рюкзаке Манюрова была обнаружена взрывчатка.