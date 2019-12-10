Строительство метро: открыт тендер для выбора специалистов

В Харькове определят специалистов, которые будут заниматься строительством метро, об этом сегодня, 10 декабря, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет.

По его словам, объявлен тендер, чтобы выбрать специалистов, которые будут следить за соответствием проектно-сметной документации и выполнением строительных работ. После этого определят генерального подрядчика, который займется строительством метро. Победителей тендеров согласуют с европейскими банками, которые выделили кредитные ресурсы.

«Семь лет велась ежедневная работа с финансовыми учреждениями, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Харьков получит кредит в размере 320 млн евро. Город выполнил все требования, которые ставили европейские партнеры», - сообщил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр отметил, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове» - самый успешный по привлечению кредитних средств в экономику города за последние годы. Средства привлечены под государственные гарантии, и половина тела кредита будет погашена за средства госбюджета.

Строительство метро планируется начать в конце следующего года. Городской совет выкупил практически все объекты недвижимости, расположенные на территории будущего строительства двух новых станций.