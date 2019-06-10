Студенческий проект по борьбе с наркотиками поддержал известный украинский певец

"Дополни свою реальность правильно"- именно такой лозунг выбрали студенты для того, чтобы призвать харьковчан выбирать занятия спортом и самообразование вместо запрещенных средств.

Подобная идея у команды "зеленых" родилась в рамках мотивационного проекта "Лига Образованной Молодежи" Фонда Александра Грановского.

"Суть нашего проекта состоит в том, что мы ликвидируем надписи, которые пропагандируют наркотики в Харькове и закрываем их какими-то арт-объектами, на которых будем указывать QR-код. Этот код будет переходить на "дополни свою реальность правильно", а там будут загружаться мотивационные картинки и послания", - рассказал один их участников, Алик Гасанов.

Идеей проекта "Дополи свою реальность правильно" проникся знаменитый украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК – Фоззи (Александр Сидоренко). Он рассказал, что на сегодняшний день именно проблема наркомании представляется ему наиболее разрушительной для общества.

Именно поэтому, подчеркнул музыкант, среди множества проектов, представленных в третьем "слете ЛОМов" студентами, его впечатлила именно эта.

"Я вижу, что это действительно проблема и для Харькова, и для Киева. Я вижу на домах надписи с этими тегами и понимаю, что здесь продают наркотики и это самая большая проблема, которая сегодня была озвучена. Спортивная семья - это хорошо, но если, например, ребенок висит на какой-то фени, то о какой тогда спортивной семье идет речь. Главное - сохранить следующее поколение", - объяснил певец.

Напомним, ЛОМ - это мотивационный проект, который объединяет интеллектуальную, социально-активную и креативную студенческую молодежь Харькова и проводится при поддержке Фонда Александра Грановского. Проект проходил в три этапа и на выходных состоялся завершающий.

Координатор Анна Сацкая рассказала, что в первом туре - лекционном, приняли участие 3000 студентов харьковских ВУЗов, а в третьем всего 130 человек. Участников завершающего этапа отбирали опытные жюри, но даже они не смогли выбрать сотню самых талантливых, а именно на столько мест изначально был рассчитан последний тур. Студенты впечатлили судейскую команду креативностью, талантом и желанием идти #напроЛОМ, а задачи были не из легких.

"Мы дали им задачи, направления по проблематикам, они выбрали для себя темы, над которыми они хотят работать. Полностью проработали древо проблем, целевую аудиторию - полностью прошли все этапы и сегодня они защищают свои проекты. Помимо этого они должны были приготовить самостоятельно презентацию - закрепить опыт публичных выступлений" - пояснила координатор проекта Анна Сацкая.

Практически все участники справились с поставленной задачей, но все же победителями стали только тридцать. Именно они теперь имеют возможность получить свой первый опыт в лучших профильных компаниях страны.

А проект "Дополни свою реальность правильно" заслужил отдельное внимание и получит поддержу от Фонда Александра Грановского на всеукраинском уровне