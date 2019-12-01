Студент-иностранец из Харькова пытался обмануть украинских аграриев на 100 тысяч долларов

Гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался завладеть деньгами представителей отечественного аграрного бизнеса, задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, 27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги Украинская через использование схемы, более известной как «мошенничество с черным долларом».

Через Интернет злоумышленник предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии «производства». Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства в размере соответствии с заказом.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела 100000 американских долларов украинских аграриев.

Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму. Правоохранители задержали иностранца в одном из столичных гостиниц во время получения денег.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.