Студент из Нигерии привез малярию в Харьков

В декабре этого года зарегистрирован уже второй завозной случай малярии у иностранного студента на территории Харькова.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, у студента, который приехал на учебу в харьковский вуз из Нигерии 17 декабря появились жалобы на слабость, озноб и повышение температуры.

На следующий день, 18 декабря, парень обратился за медицинской помощью в городскую студенческую больницу. Медики нашли у него возбудители малярии и госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу. В ходе клинического дообследования диагноз был подтвержден.

По месту жительства больного, специалистами проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.