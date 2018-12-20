Студент из Нигерии привез малярию в Харьков

20 декабря 2018 г. 18:12
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В декабре этого года зарегистрирован уже второй завозной случай малярии у иностранного студента на территории Харькова. 
 
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. 
 
По данным центра, у студента, который приехал на учебу в харьковский вуз из Нигерии 17 декабря появились жалобы на слабость, озноб и повышение температуры. 
 
На следующий день, 18 декабря, парень обратился за медицинской помощью в городскую студенческую больницу. Медики нашли у него возбудители малярии и госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу. В ходе клинического дообследования диагноз был подтвержден.
 
По месту жительства больного, специалистами проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.
 
Отметим, что за 2018 год в Харьковской области зарегистрирован уже12-й случай малярии.

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