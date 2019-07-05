 

Студенты Харьковского национального университета городского хозяйства посетили "Харьковоблэнерго".

05 июля 2019 г. 11:50
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С деятельностью предприятия будущих энергетиков познакомил технический директор Алексей Ганус.

Экскурсия началась с посещения городской оперативно-диспетчерской службы. Отсюда опытные специалисты "дирижируют" электроснабжением промышленных предприятий, электротранспорта, городской инфраструктуры и бытовых потребителей. От квалифицированных действий диспетчеров зависит устойчивое развитие всех без исключения сфер жизни Харькова.

Технический руководитель предприятия рассказал студентам об устройстве мощного высоковольтного энергообъекта — подстанции «Барабашово». Эта подстанция играет одну из ключевых ролей в энергетической системе города.  "Барабашово" питает потребителей Киевского района и обеспечивает потребности метрополитена, в том числе Салтовского депо.

Студентов интересовало текущее состояние дел на предприятии. В этом году "Харьковоблэнерго" с опережением графика реализует инвестиционную программу, объем которой составляет 271 млн. грн. В I полугодии на выполнение плана развития предприятия направлено 162 млн. грн., что составляет 59% от годового объема.

Кроме того, в полном объеме выполняется ремонтная кампания.

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