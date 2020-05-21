Студенты харьковского "политеха" разработали чат-бот для борьбы с депрессией

В Харьковском политехническом институте разработали чат-бот с искусственным интеллектом Elomia, направленный на поддержку людей, нуждающихся в психологической помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Авторами стартапа стали студенты ХПИ Тарас Погребняк (факультет компьютерных и информационных технологий), Михаил Маркевич (факультет компьютерных наук и программной инженерии), а также медицинский консультант — кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии управления социальными системами ХПИ Анастасия Кныш.

Ребята рассказывают, что вдохновение для создания проекта они нашли в такой личности, как Аарон Хиллел Шварц — известном американском программисте и писателе, который боролся за движение свободной культуры, но из-за предполагаемой депрессии покончил жизнь самоубийством.

«Elomia был создан для того, чтобы оказывать помощь людям, которые оказались заложниками жизненных обстоятельств. Уникальность проекта в том, что он представляет собой механизированную систему, которая не оценивает человеческие поступки, что позволяет в большей степени раскрыться боту. Это, в свою очередь, дает серьезный шанс на разрешение проблемной ситуации», — отмечает Тарас Погребняк.

При создании Elomia каждый выполнял свою часть: Тарас занимался разработкой бота, Михаил проводил экспертную работу по науке о данных, Анастасия была медицинским консультантом. На данный момент в команде проекта — более 15 человек.

Развитие проекта Elomia команда видит как следующий этап в сфере психологических консультаций, которые осуществляются в виртуальной реальности.

«Человек надевает очки виртуальной реальности и видит своего виртуального психолога, который может иметь любую внешность. При этом в VR можно визуализировать различные образы и менять пространство вокруг себя. Щелкнул пальцами, ты в лесу, ещё раз — на пляже! Добавляем сюда Neuralink, и программа получает возможность читать твои мысли», — говорит Тарас Погребняк.

Свою разработку студенты НТУ «ХПИ» представили на IT_EUREKA — конкурсе стартап-проектов в области информационных технологий, и по его результатам прошли в финал.

Кроме того, они являются участниками второго сезона образовательно-стипендиальной программы CIG R&D LAB, которая реализуется в ХПИ в рамках сотрудничества вуза с Chernovetskyi Investment Group.