Студенты ХПИ создали приложение, позволяющее «примерить» мебель для создания интерьера

В НТУ «ХПИ» создали мобильное приложение «FURNITROOM», которое позволяет «примерить» мебель для создания своего интерьера. Об этом сообщили в вузе.

Когда появилась возможность принять участие в новом сезоне образовательно-стипендиальной программы CIG R&D LAB, харьковские политехники решили попробовать свои силы в чем-то новом и предложить интересный проект.

«Поскольку мы обучаемся по направлению компьютерных наук, у нас возникла идея создать мобильное приложение, в которое можно внедрить достаточно популярную на сегодняшний день технологию дополненной реальности. Обсуждалось множество вариантов, но решили остановиться на размещении мебели в интерьере. В первую очередь, это поможет упростить жизнь покупателю, сэкономит ему время и деньги, а также продавцам или производителям мебели, так как об их товаре узнает большее количество людей», — рассказала лидер проекта, студентка ХПИ Татьяна Правдина.

Во время создания мобильного приложения каждый участник команды решал конкретные задачи. Так, Виталий Власенко — разрабатывал главную логику программы, а именно — работу с дополненной реальностью и первые 3D-модели мебели, Татьяна Правдина — создавала UX/UI дизайн приложения, а также занималась его продвижением. Их ментор Андрей Дашкевич разрабатывал интерфейс приложении, а также консультировал студентов по различным вопросам, которые возникали в процессе работы.

Команда проекта нацелена на дальнейшее его развитие, в частности, сотрудничество с различными компаниями по производству мебели не только в Украине, но и за рубежом.