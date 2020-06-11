Студенты ХПИ создали приложение, позволяющее «примерить» мебель для создания интерьера

11 июня 2020 г. 11:24
1 просмотр

В НТУ «ХПИ» создали мобильное приложение «FURNITROOM», которое позволяет «примерить» мебель для создания своего интерьера. Об этом сообщили в вузе.

Когда появилась возможность принять участие в новом сезоне образовательно-стипендиальной программы CIG R&D LAB, харьковские политехники решили попробовать свои силы в чем-то новом и предложить интересный проект.

«Поскольку мы обучаемся по направлению компьютерных наук, у нас возникла идея создать мобильное приложение, в которое можно внедрить достаточно популярную на сегодняшний день технологию дополненной реальности. Обсуждалось множество вариантов, но решили остановиться на размещении мебели в интерьере. В первую очередь, это поможет упростить жизнь покупателю, сэкономит ему время и деньги, а также продавцам или производителям мебели, так как об их товаре узнает большее количество людей», — рассказала лидер проекта, студентка ХПИ Татьяна Правдина.

Во время создания мобильного приложения каждый участник команды решал конкретные задачи. Так, Виталий Власенко — разрабатывал главную логику программы, а именно — работу с дополненной реальностью и первые 3D-модели мебели, Татьяна Правдина — создавала UX/UI дизайн приложения, а также занималась его продвижением. Их ментор Андрей Дашкевич разрабатывал интерфейс приложении, а также консультировал студентов по различным вопросам, которые возникали в процессе работы.

Команда проекта нацелена на дальнейшее его развитие, в частности, сотрудничество с различными компаниями по производству мебели не только в Украине, но и за рубежом.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53