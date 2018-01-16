Студенты "ХПИ" теперь будут обучаться с помощью новейших технологий. Сегодня в ВУЗе открыли современную 3D лабораторию.

Для доктора технических наук Владимира Доброскока сегодня знаменательный день. Мужчина посвятил свою жизнь машиностроению. Открытие в харьковском политехе современного центра по 3-Д системам, должно вывести харьковских ученых на новый уровень, говорит он. И добавляет, что 3-Д моделирование может развить почти все области деятельности человека. В частности, огромное влияние эти технологии имеют на медицину. По словам профессора, европейские ученые уже долгое время пользуются 3-Д моделями

Владимир Доброскок, доктор технических наук

Прежде всего, это выращивание имплантатов с правильной структурой. Что это значит… чтоб титан прорастал тканью, например, что нельзя сделать обычными методами.

Новая лаборатория харьковского политехнического оснащена оборудованием, которое позволит выполнить замкнутый цикл производства, от создания 3-Д -моделей до сертификации измерений для различных направлений машиностроения. Она включает три подразделения: лаборатория 3-Д -моделирования, лабораторию 3-Д принтеров и лабораторию современных средств измерения в машиностроении. Пользоваться ею будут студенты двух факультетов - машиностроения и энергетического.

Алексей Булгаков, аспирант НТУ «ХПІ»

Для студентов это значит, в первую очередь, то что тепер опит приобоетаемый, как правило, в тяжелых полевых условиях, можно будет получить не выходя за рамки тепличних русловий аудитори. Мне, в свою очередь, очень не хватало раньше, корда я начинал заниматься тепловизионной съемкой, такого опыта.

Также, по словам преподавателей полихета, 3-Д технологиям под силу уменьшить срок технической подготовки новой продукции почти в 4 раза и снизить ее себестоимость вдвое. Стоимость оборудования, которое теперь находится в лаборатории, составляет более 10 млн грн. а воспользоваться им студенты смогут уже совсем скоро, говорит ректор Харьковского политехнического

Евгений Сокол, ректор НТУ «ХПІ»

Со второго февраля, с весеннего семестра, студенты будут иметь доступ к этой лаборатории, поскольку в учебные планы, практически всех машиностроительных специальностей, веден этот курс связанный со всем комплексом моделирования, изготовления, измерения

Еще одним новшеством для учебного процесса станут новые тепловизоры. С помощью этих устройств можно будет получать видимое изображение объектов, выпускающих невидимое инфракрасное излучение. Студенты уже имеют определенные планы на оборудование, и говорят, что тепловизор можно использовать как прибор ночного видения или для измерения температурного поля объекта