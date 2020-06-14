Стычки с полицией и сотня арестованных: в Лондоне прошла акция протеста против расизма

В центральной части Лондона прошли многотысячные акции протеста против расизма, несмотря на призывы властей отказаться от массовых манифестаций. В разных частях города произошли стычки между представителями ультраправых организаций и полицией. Об этом сообщает BBC.

Демонстранты, в числе которых были представители ультраправых движений и футбольные фанаты, утверждали, что пришли, чтобы защитить статуи и монументы, а также полицию от посягательств борцов с расизмом. Сотни преимущественно белых мужчин собрались у Кенотафа, главного памятника британцам, погибшим в Первой мировой войне, который находится на Уайтхолле, и у памятника Уинстону Черчиллю, который был закрыт коробом после того, как в прошлые выходные участники протестов написали на постаменте "Он был расистом".

Но, несмотря на заявления о том, что этот день был посвящен защите британского наследия, акции вскоре стали насильственными. Стычки произошли в разных частях Лондона. В полицию летели бутылки и банки из-под алкогольных напитков, древки флагов, дымовые шашки и дорожные конусы. Полиция в ответ применила резиновые дубинки. Кроме того демонстранты запускали дымовые шашки и фейерверки прямо в толпе.

Скотленд-Ярд сообщает об аресте более 100 человек за насильственные беспорядки, нападения на полицию и ношение оружия. В результате столкновений шесть полицейских также получили легкие ранения.

Британский премьер Борис Джонсон в Twitter выразил возмущение в связи с инцидентами во время акций протеста праворадикалов в Лондоне.

"Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании, и мы должны работать над тем, чтобы это было именно так", - написал Джонсон.

Напомним, движение "Black Lives Matter" возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Правоохранитель применил ко Флойду удушающий прием, после которого он потерял сознание и умер в больнице