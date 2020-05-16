Суббота без воды: адреса отключений

16 мая 2020 г. 9:54
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 202, 216-а,б, 218, 218-а, 220, 222, пер. Отакара Яроша, 8-а, ул. Отакара Яроша, 10, 12 до 20:00 16.05.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Пушкинская, 54 до 18:00 16.05.20 г.; ул. Астрономическая, 37 (п. №7), ул. Мироносицкая, 46, ул. Ярослава Мудрого, 6/8 до 20:00 16.05.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 16.05.20 г., пр. Тракторостроителей, 130 (п. №4) до 20:00 17.05.20 г.; ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3) до 20:00 18.05.20 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 16.05.20 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 174 (кор. №6, п. №3, стояк) до 20:00 17.05.20 г.

Слободской район:
проезд Садовый, 20 (п. №1, стояк), проезд Садовый, 3 (п. №2) до 20:00 17.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №3, стояк) до 20:00 16.05.20 г.

 

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