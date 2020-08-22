Суббота без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Белобровский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), пер. Фроловский (ч/с), ул. Песчаная (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), пер. Ивановский (ч/с), пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский, 5, ул. Песчаная, 3, 11, 13, ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, пр. Победы, 64 (п. №9, стояк) до 20:00 22.08.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 22.08.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк) до 20:00 22.08.20 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 37 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 41 (п. №6, стояк) до 20:00 22.08.20 г.; проезд Стадионный, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.20 г.

Основянский район:

ул. Грозненская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 22.08.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 22.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №4) до 20:00 22.08.20 г., ул. Алмазная (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с) до 20:00 22.08.20 г.