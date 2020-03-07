Суббота без воды: где в Харькове отключили водоснабжение

07 марта 2020 г. 9:53
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Как сообщают в КП "Харьковводоканал", связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Каринской (Марселя Кашена) (ч/с), ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 07.03.20 г.

А также:      

Московский район:
проезд Загородный (ч/с) до 20:00 07.03.20 г., пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 17:00 09.03.20 г.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 07.03.20 г.

Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 07.03.20 г.

Шевченковский район:
пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк) до 20:00 07.03.20 г.; ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк) до 20:00 08.03.20 г.

 

 

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