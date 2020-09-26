Суббота без воды: кому сегодня отключили воду?

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Чернышевская, 6, 15, ул. Сумская, 24, 26 до 18:00 26.09.20 г., ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 26.09.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 15:00 26.09.20 г., ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 26.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Коксовая (ч/с), пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пос. Победа 2, 1-а-в до 20:00 26.09.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 48 (п. №1) до 17:00 26.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Холодногорская, 5 до 20:00 25.09.20 г.